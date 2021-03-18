Son dakika haber | Almanya'da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana - Son Dakika

Son dakika haber | Almanya'da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana

18.03.2021 19:51
Son dakika haber | Almanya'da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Almanya'da bazı eyaletlerin başbakanları, Avrupa Birliği'nde (AB) üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıların ihracatının durdurulmasının düşünülmesini istedi.

Almanya'da bazı eyaletlerin başbakanları, Avrupa Birliği'nde (AB) üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıların ihracatının durdurulmasının düşünülmesini istedi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, eyalet başbakanlarıyla düzenlenen video konferansın ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'da yeterince bulunmayan aşıların başka ülkelere ihraç edilmesini kimsenin anlamadığını belirterek, "İhracat yasağının düşünülmesinden yanayım." dedi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller de bugünden yarına bir ihracat yasağının gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini bilmediğini, çünkü sözleşmelerin bulunduğunu ifade ederek, "Ancak şu an aşılamada bizden ileride olan ve kendi üretim kapasitelerine sahip ülkelere (aşı) ihraç ediyoruz. Bunu anlamak zorunda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Müller ve Söder, Avrupa'daki aşı kıtlığından dolayı Rusya'da üretilen Sputnik V aşısına da hızlı bir şekilde kullanım onayı verilmesini talep etti.

Kovid-19 ile mücadelede aşının en önemli araç olduğuna işaret eden Müller, "Alabileceğimiz her aşıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Eyalet başbakanları ayrıca, Almanya'da aşı üretim kapasitelerinin artırılması yönünde çaba sarf edilmesini istedi.

Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, İhracat, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Almanya'da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı Avrupa İlaç Ajansı, kullanımını durdurmayın dediği AstraZeneca aşısını yaptıran hemşire komaya girdi Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir Müge Anlı'da işlenen akılalmaz intihar olayında acılı aile canlı yayında çileden çıktı "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba
Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu         
21:13
Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı         
20:52
Ablasını 9 yerinden bıçaklayarak canice öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası Ablasını 9 yerinden bıçaklayarak canice öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası         
20:50
Doğu Perinçek: Ben bilimsel sosyalistim, bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek Doğu Perinçek: Ben bilimsel sosyalistim, bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek         
20:42
Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı         
20:15
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 21:23:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Almanya'da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei