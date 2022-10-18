Son dakika haber: Almanya'da bıçaklı saldırıda iki kişi öldü

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Rheinpfalz polis merkezinin yaptığı açıklamada, şüphelinin vurularak yaralandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Polis sözcüsü iki kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olay sonrası, saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin kaçmaya çalıştığını, bir polis ekibinin zanlıyı vurarak durdurduğunu ve gözaltına aldığını ifade etti.

Olay yerini kordona alan polis, çevrede yaşayanlar için bir tehlikenin söz konusu olmadığını bildirdi.