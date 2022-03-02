Son dakika haber... Almanya'da bir evde çıkan yangında Türk anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Almanya'da bir evde çıkan yangında Türk anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

02.03.2022 21:41
Son dakika haber... Almanya'da bir evde çıkan yangında Türk anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde, müstakil bir evde çıkan yangında 41 yaşındaki Türk anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde, müstakil bir evde çıkan yangında 41 yaşındaki Türk anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Yangına müdahale ederken ağır yaralanan bir Türk ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Polisin yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 13.10'da görgü tanıklarının duyduğu yüksek sesli patlamanın ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Alarma geçen itfaiye ekipleri, çatısı yanan evdeki yangını kontrol altına aldı ancak yapılan incelemede evde bulunan anne ile ikisi 6, biri ise 8 yaşında olan üç çocuğu ölü buldu.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

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Karlsruhe, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya'da bir evde çıkan yangında Türk anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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