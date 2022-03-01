Son dakika haberi: Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı

01.03.2022 12:30
Son dakika haberi: Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Almanya'da eşi Elif Uzunoğlan'ı boğarak öldürdükten sonra evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen Hüseyin Uzunoğlan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Almanya'da eşi Elif Uzunoğlan'ı boğarak öldürdükten sonra evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen Hüseyin Uzunoğlan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, karısının nerede olduğunu soran yakınlarına, eşinin kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine karısının akrabaları durumdan şüphelendi. Türk ve Alman güvenlik güçlerine Elif Uzunoğlan'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Alman polisi harekete geçti.

ŞÜPHELİ KOCA NİZİP'TE GÖZALTINA ALINDI

Bu esnada Elif Uzunoğlan'ın yakınları da sosyal medya hesaplarından Elif Uzunoğlan'ın bulunması için çalışma başlattı. Hüseyin Uzunoğlan'ın ifadesinin alınabilmesi için iletişime geçmek isteyen polisler, şahsın izini sürdü. Hüseyin Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunduğunu belirleyen Alman güvenlik güçlerinin Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından ekipler, titiz bir çalışma yürüttü. Nizip Emniyeti yürüttüğü çalışmalarda Hüseyin Uzunoğlan'ı yakalayarak gözaltına aldı.

ÖNCE EŞİNİN KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ, SONRA DA BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ VE BAHÇEYE GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde karısının evi terk ettiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyen Hüseyin Uzunoğlan, sorgulamada karısını öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, karısını boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü söyledi. İtiraflar üzerine polisler, Alman meslektaşları ile iletişime geçerek, 4 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu yeri bildirdi. Yapılan kazı çalışmasında kadının cesedi bulundu.

GÖZALTINDAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN KOCA MAHKEMECE TUTUKLANDI

Hüseyin Uzunoğlan, karısının kendisini aldattığını ve bu nedenle boğarak öldürdüğünü itiraf etmesiyle gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Cani koca, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Said Vakkas Yağcı - Hanifi Güzel/ İHA)

Son dakika haberi: Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı! Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı! Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama

Gaziantep, Almanya, Türkiye, Alman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar ok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:47:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement