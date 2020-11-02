Son dakika haber! Almanya'da "hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yetersiz kalacağı" yönünde uyarılar yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya'da "hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yetersiz kalacağı" yönünde uyarılar yapılıyor

02.11.2020 13:53
Son dakika haber! Almanya'da

Son dakika haberlerine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasıyla "hastanelerde yoğun bakım yataklarının ve sağlık personelinin yetersiz kalacağı" yönünde uyarılar yapılıyor.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasıyla "hastanelerde yoğun bakım yataklarının ve sağlık personelinin yetersiz kalacağı" yönünde uyarılar yapılıyor.

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle gelecek haftalarda yoğun bakıma girecek hasta sayısının artacağını belirterek "2-3 hafta içinde nisanda görülen en yüksek yoğun bakım hasta sayısı aşılacak. Bunu artık engelleyemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği Başkanı Uwe Janssens de bazı eyaletlerde boş olan yoğun bakım yataklarının oranının azaldığını belirterek "Berlin eyaletinde yüzde 14, Bremen eyaletinde yüzde 17 oranında boş yatak var. İlkbahardaki durum, bugüne göre daha az dramatikti." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin sağlık bakım hizmetleri sorumlusu Andreas Westerfellhaus, daha sonra yapılabilecek ameliyatların ertelenmesini isteyerek "Yoğun bakımda çalışanlar, bugün bile kapasitesinin üstünde çalışıyor ve haklı olarak da durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarıyor." dedi.

Sağlık Bakanı Spahn eleştiriliyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, hastanelerde özellikle de yoğun bakımdaki personel yetersizliğine karşı önlemler almadığı için eleştiriliyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Baerberl Bas, Kovid-19 vakalarının artmasıyla çok sayıda sağlık çalışanının virüse yakalanacağından endişe edilmesi gerektiğini vurgulayarak sağlık çalışanlarının ve risk gruplarının daha iyi korunmasına ilişkin Sağlık Bakanlığının geliştirdiği stratejinin geç uygulamaya konulduğunu söyledi.

Bas, sadece hastanelerde değil yaşlı bakımevlerinde ve sağlık dairelerinde personel yetersizliğinin yaşanacağını da kaydetti.

Sol Parti Milletvekili Achim Kessler de haftalar öncesinde hastanelerde personelin yetersiz kalacağına ilişkin uyarılar yapıldığını anımsatarak "Bakan Spahn, bu uyarıları görmezden geldi." suçlamasında bulundu.

Yoğun bakımda çalışabilecek yeterliliği olan personel sayısını kimsenin bilmediğini savunan Kessler, Spahn'ın bunu hastanelerden öğrenerek ne kadar yoğun bakım yatağının mevcut olduğunu da gerçekçi bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise yoğun bakımdaki yatak sayısındaki sorumluluğun eyaletlerde bulunduğu, hastanelerdeki kapasitenin yönetilmesinin eyaletlerin görev alanına girdiği kaydedildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü, 1 Kasım itibarıyla ülkedeki yoğun bakım yataklarının yüzde 72'sinin dolu olduğunu bildirdi.

Yoğun Bakım, hastaneler, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Almanya'da 'hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yetersiz kalacağı' yönünde uyarılar yapılıyor - Son Dakika


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