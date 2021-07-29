Son dakika haber! Almanya'da kimya tesisinin katı atık yakma alanındaki patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde 27 Temmuz'da meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Köln Savcılığından yapılan açıklamada, patlamanın yol açtığı enkazda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e ulaştığı belirtildi.

Enkazdan çıkarılan cesetlerin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, 2 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Currenta şirketinde vardiya şefi olarak çalışan ve kayıplar arasında bulunan Malatyalı Erdoğan Sarıkaya'nın durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.