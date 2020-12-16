Son dakika haber! Almanya'da kısıtlamaları hiçe sayanlara polis müdahalesi - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya'da kısıtlamaları hiçe sayanlara polis müdahalesi

16.12.2020 20:59
Son dakika haber! Almanya'da kısıtlamaları hiçe sayanlara polis müdahalesi, System.String[]

Son dakika haberine göre Almanya'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan kısıtlamaları kabul etmeyen bir grup, maskesiz sokağa çıktı.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan kısıtlamaları kabul etmeyen bir grup, maskesiz sokağa çıktı. Kısıtlamaları hiçe sayan grup polis ile tartıştıktan sonra çıkan arbede sonucu gözaltına alındı.

Almanya'nın Türingiya eyaletindeki Pöbneck kasabasında bir grup, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı karantina kurallarını hiçe sayarak sokağa çıktı. Alman medyası, kısıtlamaları hiçe sayan grubun maskesiz dolaşarak polisle tartıştığını duyurdu. Grubun, kadın polise karşı agresif tavır sergilemesi üzerine arbede çıktığı ve kişilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da son açıklanan verilere göre ülke genelinde 1 milyon 390 bin 875 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybının 23 bin 9'a ulaştığı, 1 milyon 25 bin kişinin koronavirüsü yenerek iyileştiği, 341 bin 866 da aktif vaka olduğu açıklandı.

Koronavirüs, Almanya, Arbede, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Almanya'da kısıtlamaları hiçe sayanlara polis müdahalesi - Son Dakika


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