Son dakika haber! Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemine devam etti.

Anne Maide T, Başbakanlık binasının önünde, "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Burada bir açıklama yapan Maide T, Kurban Bayramı'nı buruk bir şekilde yaşadığını belirterek, "Zaten bayram yaşamıyoruz. Bu günler çok duygusal geçiyor. Çünkü anneler günü, bayramlar, yılbaşı gibi özel günlerde çocuğunuzu yanınızda göremiyorsunuz. Bu çok daha büyük bir acı. Bu acıyı anlatarak tarif edemem." dedi.

Maide T, üzgün olduğunu ve kendisini çaresiz hissettiğini belirterek, "Çaresiz kalmak, mücadeleyi bırakmak anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kızına evine dönme çağrısını yineleyen Maide T, "Kızım, yeter artık. Seni bırakmıyorlar mı yoksa sen mi hain çıktın, bilmiyorum. Ama yanlışın neresinden dönersen kardır. Yeter artık. Bu acıyı ne kendine ne de bana çektir. Çık gel evine." ifadelerini kullandı.

Almanya'da, 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.