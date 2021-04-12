Son dakika haber! Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyonu aştı.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 245 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 513'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 99 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 78 bin 452'ye çıktı.

Açıklamada, hafta sonunda sağlık dairelerinin tamamından veri gelmediği ve daha az test yapıldığı için pazartesi günü bildirilen vaka sayılarının düşük olabileceği ifade edildi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 136,4'e yükseldi.

Ülkede, 11 Mart'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 69 olarak tespit edilmişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.