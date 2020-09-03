Son dakika haber... Almanya'da Mitte Belediye Başkanı Dassel Türk esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Berlin'in Mitte ilçesinin Belediye Başkanı Stephan von Dassel, Türk esnafı ziyaret etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mitte ilçesinin Belediye Başkanı Stephan von Dassel, sorumluluk bölgesindeki Türk esnafları ziyaret etti. Başkan Dassel, korona döneminde işletmelerin durumunu yerinde görerek, şikayetleri dinledi. Dassel'e Yeşiller Partisi eski milletvekili Özcan Mutlu eşlik ederken, ziyaretler bisiklet ile gerçekleştirildi. Restoran, market, eczane ve bir seyahat acentesine gerçekleştirilen ziyaretler yaklaşık 3 saat sürdü.

Belediye Başkanı Dassel ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, Türk esnafın pandemiden etkilenme oranlarının farklı olduğunu belirterek, "İlçemizde çok sayıda Türk esnaf var. Korona krizinin sonuçlarını ve korona önlemlerinin onlara etkilerini yerinde görmek istedim. İş yeri sahipleriyle problemleri üzerine konuştuk. Tabi pandemi önlemlerine uyulup uyulmadığını, önlemlerin işe yarayıp yaramadığını da yerinde görmüş olduk. Gördüğüm kadarıyla esnafımızın pandemiden etkilenme oranları çok farklı. Kimi hafif hasarla atlatırken kimi çok etkilenmiş. Bazıları da hiç etkilenmemiş. Mesela ziyaret ettiğim seyahat acentesi bu dönemde zor duruma düşmüş. Tabii ki pandemi nedeniyle insanlar rahat seyahat edemiyor. Ama süpermarketlerin durumu iyi onlar satışlarına pandemi öncesinde olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dassel'e ziyaretleri sırasında eşlik eden Mutlu yaptığı açıklamada, Berlin'in merkezinde yer alan Mitte semtinde çok fazla Türk esnaf olduğunu dile getirirken, özellikle farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ettiklerini belirtti. Mutlu, "Koronadaki sıkıntıları neydi, korona durumunu nasıl geçirdiler, nasıl etkilendiler, devletin yaptığı teşviklerin kendilerine faydası oldu mu bunları öğrenmek istedik. İzlenimlerimize göre vatandaşlarımız tüm zorluklara rağmen kurallara uyuyorlar ve ellerinden geldiğince kurallara uyulmasını sağlıyorlar" dedi.

Esnafın daha çok bürokrasiden şikayet ettiğini sözlerine ekleyen Mutlu, pandeminin başladığı Mart ve Nisan aylarında bir belirsizliğin söz konusu olduğunu ve özellikle bu dönemde esnafın çok zorluk çektiğini vurguladı.

Öte yandan Yeşiller Partisi'nin yönettiği Berlin'in Mitte ilçesi 2008 yılından bu yana İstanbul'un Beyoğlu ilçesi ile kardeş şehir statüsünde bulunuyor. - BERLİN