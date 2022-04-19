Son dakika haber: Almanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı bağlantılı olarak haftada 200 suç işleniyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Almanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı bağlantılı olarak haftada 200 suç işleniyor

19.04.2022 17:32
Son dakika haber: Almanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı bağlantılı olarak haftada 200 suç işleniyor

Son dakika gündem haberine göre Almanya'da, Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantılı olarak Ruslara ve Ukraynalılara yönelik haftada yaklaşık 200 suç işlendiği bildirildi.

Almanya'da, Rusya- Ukrayna Savaşı ile bağlantılı olarak Ruslara ve Ukraynalılara yönelik haftada yaklaşık 200 suç işlendiği bildirildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantılı haftada yaklaşık 200 suç işlendiğini belirterek, "Bunların çoğu Rus kökenlilere, ancak toplumuzdaki Ukrayna kökenlilere karşı da." ifadesini kullandı.

Münch, bunların çoğunlukla tehdit, hakaret veya mala zarar verme gibi suçlar olduğuna dikkati çekti.

Bu sayının artıp atmayacağının savaşın seyrine bağlı olacağına işaret eden Münch, BKA'nın eyaletlerde ve federal kurumlardaki bilgileri topladığını ve sürekli durum değerlendirmesi yaptığını belirtti.

Öte yandan, "Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağının haberine göre, Almanya'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa destek verildiği gerekçesiyle 140'tan fazla soruşturma başlatıldı.

Haberde, soruşturmaların büyük bölümünün "Z" harfinin sembol olarak kullanılması nedeniyle açıldığı ifade edildi.

Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna savaşında askeri araçların üzerine beyaz boyayla yazdığı "Z" harfinin ülkede savaşı destekleme sembolü olarak kullanılması halinde 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği bildirilmişti.

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Almanya, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Almanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı bağlantılı olarak haftada 200 suç işleniyor - Son Dakika


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