Son dakika haber! Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 19 ölüm - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 19 ölüm

06.01.2021 11:12
Son dakika haber! Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 19 ölüm, System.String[]

Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte bin 19 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'da son 24 saatte bin 19 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 21 bin 237 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 808 bin 647'ye ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 36 bin 537'ye ulaştı. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 451 bin kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 321 bin 110 olduğu belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana 34 milyon 801 bin 593 kişinin korona testi yaptırdığı Almanya'da, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 668, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 3 bin 169 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında ve 27 Aralık'tan buyana 336 bin 962 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

(İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 19 ölüm - Son Dakika


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