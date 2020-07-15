Son dakika haber | Almanya'da Türk doktor ve ekibinden kansere karşı tedavide yeni yöntem - Son Dakika

Son dakika haber | Almanya'da Türk doktor ve ekibinden kansere karşı tedavide yeni yöntem

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da kanser türlerine karşı geliştirdiği "immune tedavi yöntemi" ile adından söz ettiren Türk doktor Yadigar Genç yaptığı açıklamada, "Biz kanserin kök hücresini hedefliyoruz.

Almanya'da kanser türlerine karşı geliştirdiği "immune tedavi yöntemi" ile adından söz ettiren Türk doktor Yadigar Genç yaptığı açıklamada, "Biz kanserin kök hücresini hedefliyoruz. Bunu yok ettiğimizde ileri evrede, daha doğrusu tekrar metastaz ve nüks olma riskini en minimuma düşürmüş oluyoruz" dedi.

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Almanya'nın Köln kentinde Türk doktor Yadigar Genç, kansere karşı tedavi için immünoterapi yöntemiyle geliştirilen yeni tedavi tekniğini hastalarına uyguluyor. Immun-Onkologisches Merkezi'ndeki (IOZK) ekipte yer alan Yadigar Genç, kanser hastalarına uyguladıkları yeni teknik hakkında bilgi verdi. İmmünoterapinin hücresel ve ilaçsal olarak ikiye ayrıldığına değinen Genç, "Bizim uyguladığımız hücresel immünterapi, hastanın kendi kanından alarak oluşturduğumuz bir aşıdan söz ediyoruz. Bununla beraber hastanın tekrar kanından aldığımız kanser proteinlerini kullanmaktayız, kanser petitlerini. Bu kanser aşısını daha duyarlı hale getirmek için kullanmaktayız" şeklinde konuştu.


Almanya'da bulunan birçok hastanede onkololojik ameliyatlar gerçekleştiren Genç, "En çok sorulan sorulardan biri ise bunun başarı şansı ne kadardır. Hasta daha önce hangi metotlarla tedavi görmüş, kanser evresi ne konumdadır. Hasta bize ne kadar erken başvurursa başarı şansı o kadar yüksektir" dedi. Kemoterapinin kısıtlı başarısının olduğunu söyleyen Genç, "Çünkü sadece hızlı bölünen hücrelere etkisi vardır. Burada kanserin kök hücresi çok önemli. İşte tam burada bizim tedavimiz etkili olmaktadır. Çünkü biz kanserin kök hücresini hedefliyoruz. Bunu yok ettiğimizde ileri evrede, daha doğrusu tekrar metastaz ve nüks olma riskini en minimuma düşürmüş oluyoruz" diye konuştu.


Aynı merkezde görev yapan Stefaan Van Gool ise yaptığı açıklamada, "Hastanın kanından üretilen hücrelere kanser proteinlerinin yükleniyor. Onkolitik virüslerin kullanıldığı bu yöntemde kanser tedavisinde başarı önemli ölçüde artıyor" dedi. Gool, "Uyguladığımız yöntemle vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanarak canlandırdıktan sonra hastalığı kontrol altına almasını sağlıyoruz" diye konuştu. Görevlerinin bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle yaptığı savaşı kazanmasına yardım etmek olduğunu dile getiren Gool, "Bağışıklık sisteminin güçlü olması hasta için çok önemli" ifadelerini kullandı. - KÖLN

Almanya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Almanya'da Türk doktor ve ekibinden kansere karşı tedavide yeni yöntem - Son Dakika
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