Almanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın - Son Dakika

Almanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın

27.03.2021 13:43
Almanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın, System.String[]

Türkiye'den CERN'e üretim yapan tek alüminyum şirketi olan ASAŞ'ın Almanya'daki üretim ve lojistik tesisinde tadilat sırasında dev yangın çıktı.

Türkiye'den CERN'e üretim yapan tek alüminyum şirketi olan ASAŞ'ın Almanya'daki üretim ve lojistik tesisinde tadilat sırasında dev yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına 350 itfaiye görevlisinin katıldığı ifade edilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Türkiye'nin dev alüminyum şirketi olan ASAŞ'ın Almanya'daki Neuwied kentinde faaliyet gösteren üretim ve lojistik tesisinde tadilat sırasında yangın çıktı. Yangının, 70 bin m2 lik kapalı alana sahip 880 bin m2 bölgedeki fabrikanın alt katındaki bir bölümde meydana geldiği kaydedildi. Dün akşam üzeri çıkan yangının bu sabah saatlerine kadar devam ettiği ifade edildi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangının söndürme çalışmalarına 350 itfaiye görevlisi katılırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Fabrikanın Neuwied müdürü Adem Azak, yangınla ilgili Demirören Haber Ajansı'na ( DHA) yaptığı açıklamada, " Nedenini bilmiyoruz. Gelecek raporla öğreneceğiz. Yangın daha çok bizim depo olarak kullandığımız yerlerde değil fabrikanın atıl kısmında çıkmış. Biz de görmedik akşam paydos saatinden sonra çıkmış. İtfaiye müdahale etmiş biz itfayeden sonra geldik" dedi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Yangının paydostan sonra çıkmasının büyük şans olduğuna değinen Azak " Zaten tadilat çalışmaları yapıyorduk. Malum fabrikayı yeni devraldık. Şu an için çok fazla bir işçi çalışmıyor. 15 kişi bir çalışanımız vardı. Herhangi bir can kaybımız yok Allaha şükür" ifadelerine yer verdi.  Neuwied İtfaiye görevlileri yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan, Neuwiedde Thssen Gurup'a ait olan dose sac imalatı yapan Rassselstein fabrikasını üç yıl önce Türkiye'den ASAŞ satın almıştı.


Almanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın
Almanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın
Almanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın

İtfaiye, Türkiye, Almanya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın - Son Dakika


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