Son dakika haber... Almanya'da vefat eden iki kişinin cenazelerinin karıştığının definden sonra ortaya çıkması - Son Dakika

Son dakika haber... Almanya'da vefat eden iki kişinin cenazelerinin karıştığının definden sonra ortaya çıkması

05.02.2021 01:03
Son dakika haber... Almanya'da vefat eden iki kişinin cenazelerinin karıştığının definden sonra ortaya çıkması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Almanya'da vefat ettikten sonra önceki gün Trabzon'da defnedilen kişinin cenazesi, Türkiye'ye gönderilirken diğer bir kişinin cenazesi ile karıştırıldığının anlaşılması üzerine mezardan çıkarılarak gönderildiği memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Almanya'da vefat ettikten sonra önceki gün Trabzon'da defnedilen kişinin cenazesi, Türkiye'ye gönderilirken diğer bir kişinin cenazesi ile karıştırıldığının anlaşılması üzerine mezardan çıkarılarak gönderildiği memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Almanya'da safra kesesi ameliyatı olduktan sonra geçirdiği enfeksiyon sonucu hayatını kaybeden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım (63) ile yeni tip koronavirüsten (Kovdid-19) hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir'in (70) cenazeleri Türkiye'ye gönderilirken karıştırıldı.

Yanlışlıkla Trabzon'a gönderilen Yıldırım'ın cenazesi yine Almanya'da hayatını kaybeden Özdemir'in yakınları tarafından önceki gün Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Trabzon nüfusuna kayıtlı Mustafa Özdemir'in cenazesi ise yanlışlıkla gönderildiği Elazığ'da definden önce tabutu açan Yıldırım'ın yakınları, gönderilen cenazenin kendi yakınlarına ait olmadığını tespit ederek iletişime geçtikleri cenaze firmasından cenazelerinin bulunmasını istedi.

Cenazelerin karıştırıldığının anlaşılması üzerine yanlışlıkla Trabzon'da defnedilen Yıldırım'ın cenazesi mezardan çıkarılarak gönderildiği Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Demirci köyünde saat 22.30 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Elazığ'dan Trabzon'a gönderilen Özdemir'in cenazesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Elazığ'da defnedilen Yıldırım'ın dayısı Mehmet Emin Adıgüzel, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan yeğeninin safra kesesi ameliyatı olduktan sonra kaptığı enfeksiyon sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Cenazelerinin Almanya'dan Türkiye'ye gönderilirken başka bir kişinin cenazesi ile karıştırılarak yanlışlıkla Trabzon'a gönderildiğini ve orada defnedildiğini tespit ettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Adıgüzel, şunları söyledi:

"Cenazeler karıştırılınca bizim cenaze Trabzon'a gitti, onların cenazesi de buraya geldi. Durumu cenaze firmasına bildirdik, cenaze firmasının devreye girmesiyle tekrar cenazeler teşhis edildi. Önce Trabzon'un cenazesi gönderildi, sonra aynı firma bizim cenazemizi de teşhis ederek buraya getirdi. Cenazemizi geç saatte köy mezarlıkta defnettik. Merhuma Allahtan rahmet diliyorum, ailesine, akrabalarına, bizlere de Rabbim sabırlar nasip etsin inşallah."

Adıgüzel, yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken karşılaştıkları bu durumun kendilerini ayrıca üzdüğünü, cenaze işleriyle ilgili firmaların bu gibi durumlarda daha da dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Vefat eden Trabzonlu Özdemir'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Adıgüzel, bu tür yanlışlıklarının bir daha olmaması temennisinde bulundu.

Trabzon, Almanya, Elazığ, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya'da vefat eden iki kişinin cenazelerinin karıştığının definden sonra ortaya çıkması - Son Dakika


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