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Son dakika haber! Almanya'da Yeşiller ve FDP, hükümeti kurmak için ikinci kez görüştü - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya'da Yeşiller ve FDP, hükümeti kurmak için ikinci kez görüştü

01.10.2021 15:35
Son dakika haber! Almanya'da Yeşiller ve FDP, hükümeti kurmak için ikinci kez görüştü, System.String[]

Son dakika haberleri... Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD), hükümeti kurmak için ikinci kez görüştü.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD), hükümeti kurmak için ikinci kez görüştü.

Başkent Berlin'de düzenlenen görüşmenin ardından Yeşillerin Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile FDP Genel Başkanı Christian Lindner açıklamalarda bulundu.

Baerbock, seçmenlerin meclise giren demokratik partilere hükümeti kurmak için yeni bir ittifak oluşturma görevini verdiğini belirterek "Bu, toplumumuz ve ülkemiz için tarihi bir an." dedi.

Seçimlerden sonra yeni bir durumun oluştuğuna işaret eden Baerbock, özellikle yıllardır durağanlığın olduğu konularda, birlikte yeniden bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti.

Baerbock, hükümeti oluşturma konusunda güven içinde görüşmeler yapılması gerektiğini belirterek Yeşiller ve FDP'nin bugün seçmenin kendilerine verdiği "gerçek bir yenilenme görevini" yerine getirmek amacıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Yeşillerin diğer Eş Başkanı Habeck de FDP ve Yeşillerin değişimden yana olduğunu, bundan sonra bu iki partinin görüşmelerini sürdüreceğini, diğer muhtemel koalisyon ortaklarıyla da görüşmeler yapılacağını söyledi.

Habeck, bu sürece girmenin önemli olduğunu ifade ederek "Bir vidayı belli bir açıyla sokarsanız asla düzleşmez. Bu vida ilk günlerde çok düz bir şekilde yerleştirildi. Yeni bir hükümetin kurulması için iyi bir başlangıç yapıldığını düşünüyorum." dedi.

FDP Genel Başkanı Lindner ise genel seçimlerin Almanya'da bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak "İnsanlar statükoya karşı bir karar verdi. Almanya'da yeni bir şey oluşması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Lindner, Yeşiller ve FDP'nin statükoya en fazla karşı çıkan iki parti olduğunu savunarak "Biz kendimizi yeni bir başlangıcı organize etmekle yükümlü görüyoruz. Geçmiş yıllardaki statükoyu farklı açılardan değerlendik ve eleştirdik. Bundan dolayı şimdi ayrışmanın nasıl aşılacağı ve hangi köprülerin inşa edileceğine ilişkin görüşmeler yaptık. Özellikle iklimin korunması ve mali konularda şüphesiz farklılıklar var. Şimdi bu köprüleri bulmak lazım." diye konuştu.

Lindner, görüşme sürecinin iyi bir atmosferde başladığını ancak bu sürecin henüz bitmediğini kaydetti.

Yeşiller ve FDP, ilk görüşmeyi 28 Eylül'de yapmıştı.

Öte yandan Almanya'da hükümeti kurma çalışmalarına ilişkin görüşmeler, gelecek günlerde de devam edecek.

3 Ekim Pazar günü FDP, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle, Yeşiller de SPD ile ön görüşmeler yapacak.

5 Ekim Salı günü de Yeşiller CDU/CSU ile bu görüşmeleri gerçekleştirecek.

Partiler bu görüşmelere, aralarında genel başkanların ve meclis grubu başkanlarının bulunduğu 10'ar kişiyle katılacak.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda yer alan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oranında oy almıştı.

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.

Demokrat Parti, Almanya, Berlin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Almanya'da Yeşiller ve FDP, hükümeti kurmak için ikinci kez görüştü - Son Dakika


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