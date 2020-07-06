Son dakika haber | Almanya'daki gurbetçiler Reynmen'i bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber | Almanya'daki gurbetçiler Reynmen'i bekliyor

Son dakika dünya haberi: Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen ve gençl hayranlarının sevgilisi olan Reynmen (Yusuf Aktaş) Almanya'nın Düsseldorf kentinde arabalı açık hava sinemasında hayranlarıyla buluşacak.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen ve gençl hayranlarının sevgilisi olan Reynmen (Yusuf Aktaş) Almanya'nın Düsseldorf kentinde arabalı açık hava sinemasında hayranlarıyla buluşacak.

Youtube'ta paylaştığı videolarla ünlenen ve Leila, Aykız, Kaçamak, Ela gibi şarkıları gençlerin dilinden düşmeyen Yusuf Aktaş- Reynmen 10 Temmuz 2020 tarihinde Düsseldorf arabalı açık hava sinemasında bir konser vermeye hazırlanıyor. Kokpit, Startist, K&K Event organizasyonuyla Almanya'ya gelecek olan Reynmen yayınladığı video mesajıyla da hayranlarına artık Almanya'ya gelmek için sabırsızlandığının müjdesini verdi, Reymen'in daha önce planlanan Almanya konserleri Koronavirüs engeline takılmıştı.

Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
GENÇLERE DESTEĞİMİZ OLSUN

Reynmen konserinin ana sponsorluğunu yapan Sadullah Yalçın, "Reynmen'i daha çok gençlerin izlediğini biliyoruz. Bizim de hem buradaki gençlere bu anlamda bir katkımız olsun, hem de Almanya'da Türk müziğinin, kültürünün yaşatılmasında payımız olsun istedik. Ben de konser gecesini merakla bekliyorum" dedi.


Düsselldorf, Reynmen, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | Almanya'daki gurbetçiler Reynmen'i bekliyor - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:21 Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
14:23
Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
14:23
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
14:00
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
13:40
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
13:33
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
12:43
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
12:33
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
12:28
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
12:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 14:31:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Almanya'daki gurbetçiler Reynmen'i bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]