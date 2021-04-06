Son dakika haber... Almanya'daki Türkler, Moritanyalı çocuklara erken bayram sevinci yaşattı - Son Dakika

Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkler, Moritanya'da zor şartlarda hayatlarını sürdüren çocukların yüzünü bayramlık kıyafet ve bayram şekerleriyle güldürdü.

Yıllar önce geçimlerini sağlamak üzere anavatanları Türkiye'yi bırakarak Almanya'ya giden ve buraya yerleşen Türk ailelerin üye olduğu çeşitli yardım dernekleri tarafından toplanan ramazan bağışları, Afrika ülkesi Moritanya'ya ulaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya Temsilciliği ile bölgeye gelen gurbetçi Türkler yanlarında getirdikleri kıyafetleri Brakna bölgesindeki çocuklara dağıttı.

Bayramlık kıyafetleri ve şekerlerini çocuklara dağıtan gurbetçiler, çocuklarla gün boyu farklı oyunlar oynadı ve çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

"Çocukları mutlu etmeye onların yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz"

Yıllar önce kendisi de geçimlerini sağlamak için gurbete giden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya Temsilciliği Essen Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, AA muhabirine, Almanya'daki çeşitli derneklerin bağışçılarından toplanan yardımları 17 gönüllüyle bölgeye getirdiklerini söyledi.

Gurbetçi oldukları için hediye vermeye alışık olduklarını anlatan Alptekin, şöyle konuştu:

"Hediyelerimizle buraya geldik. Çocukları mutlu etmeye onların yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Onların bir nebze de olsa gönüllerini alabilmek istiyoruz. Biz de mutlu oluyoruz ve gönül bağı kurmuş oluyoruz. Onlarla gönül bağını kurmak ve mutluluğumuzu paylaşmak çok güzel bir duygu. Çocuk şekerden mutlu olur. Biz de küçükken bayramlarda şeker toplar mutlu olurduk. O günler aklımıza geliyor. Yardım faaliyetlerinin asıl amacı sosyal iletişimdir. Bunu burada gerçekleştiriyoruz."

Geçmişte ekonomik güçleri olmadığı için Avrupa'ya çalışmaya gittiklerinin altını çizen Alptekin, çalışarak bir yerlere geldiklerini anlattı.

Alptekin, artık zekat veren bir toplum oldukları için şükrederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elazığ ve İzmir depremlerinde koştuk ve yardımlar yaptık. Giresun sel felaketine koştuk. Biz kendimiz ihtiyaç sahibiydik ama şimdi yardım yapabilir olduk. 'Allah'ım benim de zekat vermeme vesile ol.' diye dua etmiştim ve Rabb'im bunu bana yaşattı. Bizler yardımsever bir toplumuz. Buraya gelirken valizlerle milletimiz bizim yanımıza geldi. Bizler de vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."