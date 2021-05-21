Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi - Son Dakika

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Göstericilerin slogan atması

Güvenlik güçlerinden detay

Göstericilerin İsrail aleyhine dövizler taşıması RAMALLAH - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup Filistinli tarafından Tel Aviv'i ziyareti sırasında İsrail'in kendini savunma hakkını vurgulayan ve yaşanan şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu savunan açıklamaları nedeniyle protesto edildi. Göstericiler, Maas'ın önyargılı duruşu nedeniyle Ramalah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesini reddetti.