Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi
21.05.2021 01:10
Son dakika haberler... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin slogan atması Güvenlik güçlerinden detay Göstericilerin İsrail aleyhine dövizler taşıması RAMALLAH - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup Filistinli tarafından Tel Aviv'i ziyareti sırasında...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin slogan atması
Güvenlik güçlerinden detay
Göstericilerin İsrail aleyhine dövizler taşıması RAMALLAH - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup Filistinli tarafından Tel Aviv'i ziyareti sırasında İsrail'in kendini savunma hakkını vurgulayan ve yaşanan şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu savunan açıklamaları nedeniyle protesto edildi. Göstericiler, Maas'ın önyargılı duruşu nedeniyle Ramalah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesini reddetti.
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