Son dakika haber... Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ekonomik toparlanma zayıflasa da yıl sonuna kadar sürecek - Son Dakika

Son dakika haber... Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ekonomik toparlanma zayıflasa da yıl sonuna kadar sürecek

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde mayıs sonrası başlayan toparlanmanın son zamanlarda zayıfladığını ancak yılın geri kalanında "muhtemelen" devam edeceğini duyurdu.

Son dakika haber... Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ekonomik toparlanma zayıflasa da yıl sonuna kadar sürecek, System.String[]

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde mayıs sonrası başlayan toparlanmanın son zamanlarda zayıfladığını ancak yılın geri kalanında "muhtemelen" devam edeceğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin olarak, "Ekonomik toparlanma son zamanlarda zayıfladı ancak devam ediyor. Bu toparlanma yılın geri kalanında da 'muhtemelen' devam edecek" denildi.

Sanayi üretiminin ivme kaybettiğine yer verilen raporda, bununla birlikte artışını koruduğuna işaret edildi.

Bakanlığın raporunda, Kovid-19 krizi öncesi seviyelere 2022'den önce dönülmesinin "muhtemel" olmadığı aktarılarak, küresel ekonominin halen pandeminin ağır yükü altında olduğuna vurgu yapıldı.

Almanya'da istihdamın son 5 ayda ilk defa temmuz ayında arttığı hatırlatılan raporda, göstergelerin bu alandaki toparlanmanın devam edeceğine işaret ettiği belirtildi.

Raporda, hükümet tarafından sağlanan çocuk yardımı ve KDV indirimi gibi teşviklerin bu yılın ikinci yarısında iç tüketimi artıracağına işaret edilerek, bunun da hükümetin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmesini tetiklediği kaydedildi.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.

Almanya'da hükümet, ekonominin Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı ise yüzde 5'e indirilmişti.

Hükümet ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren dar gelirli ailelere çocuk başına 300 avroluk yardım yapmayı kararlaştırmıştı.

Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Almanya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ekonomik toparlanma zayıflasa da yıl sonuna kadar sürecek - Son Dakika

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