İsveç ve Fransa'daki laboratuvarlar Navalny'nin zehirlendiğini doğruladı - Son Dakika

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenme olayına yönelik yaptığı açıklamada, "Bundeswehr (Alman ordusu) laboratuvarında yapılan testlerin sonuçlarını İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlar da doğruladı" dedi.

Fransa'daki özel laboratuvarların ehr (Alman ordusu) laboratuvarında yapılan testlerin sonuçlarını İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlar da doğruladı" dedi.

Almanya hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin Novichok tipi sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmasının yankıları sürerken, Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ten yeni bir açıklama geldi. Sözcü Seibert, Navalny'nin Alman askeri laboratuvarındaki test sonuçlarının İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlar tarafından da doğruladığını duyurdu. Seibert açıklamasında, "Bundeswehr (Alman ordusu) laboratuvarında yapılan testlerin sonuçlarını İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlar da doğruladı" dedi.

Navalny'nin zehirlenme olayının aydınlatılması için Rusya'ya seslenen Sözcü Seibert, "Rusya'ya zehirlenme olayının ortaya çıkarılması için daha önce yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarımızla yakın temas halindeyiz" dedi.

RUSYA, OPCW'DEN DEVREYE GİRMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Navalny'nin sinir gazıyla zehirlendiğinin açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu durumun kanıtsız olduğunu ifade etmişti. Zaharova, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) zehirlenme olayı için devreye girmesini talep etmişti. OPCW, Navalny'den alınan örnekleri Fransa ve İsviçre'deki bağımsız laboratuvarlara göndererek gerekli incelemeyi başlatmıştı.

Rusya'nın Tomsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Berlin'e getirilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Navalny'nin Novichok tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuştu. Rusya ise muhalif siyasetçi Navalny'nin zehirlenme olayının arkasında Rusya devletinin olduğu yönündeki iddiaları reddetmiş, Almanya ile diyalog kurma çağrısı yapmıştı.

(İHA)