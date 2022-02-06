Üye Girişi
Son dakika haber | Almanya, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesi konusunu görüşüyor - Son Dakika

Son dakika haber | Almanya, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesi konusunu görüşüyor

06.02.2022 17:35
Son dakika haber | Almanya, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesi konusunu görüşüyor

Son dakika haberleri... Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesini görüştüklerini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesini görüştüklerini söyledi.

Funke medya grubuna açıklama yapan Lambrecht, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) içinde NATO muharebe gücü bulundurduğu tek ülkenin Litvanya olduğunu ve oraya önemli katkı sağladıklarını belirterek, "Aslında, birlikler de takviye edilmeye hazır, şu anda Litvanya ile tam olarak neyin mantıklı olacağı konusunda görüşme halindeyiz." dedi.

Lambrecht, tüm NATO üyesi ülkelerin Almanya'ya güvenebileceğini vurgulayarak, Eurofighter savaş uçaklarını da hava gözetimi için Romanya'ya konuşlandırdıklarını ifade etti.

Alman Savunma Bakanı, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevk etmeme kararını da savunarak, "Daha önceki yasama dönemlerinde bile kriz bölgelerine daha fazla gerilimi tırmandırmamak için silah teslim etmedik. Uzun zamandır federal hükümetin net duruşu bu olmuştur." diye konuştu.

Lambrecht, ülkesinin Kuzey Irak'taki Kürtlere güdümlü füzeler sağladığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu tamamen farklı bir durumdu. Kuzey Irak'ta insanlar, özellikle kadınlar acımasızca öldürüldü veya köle pazarlarında satıldı. Karşı tarafta bu vahşeti durdurmak için müzakereye bile başlayabileceğimiz kimse yoktu. Ukrayna ihtilafında, örneğin NATO- Rusya Konseyi ve Normandiya formatında müzakere masasına geri dönen müzakere ortaklarımız var. Bu yüzden gerilimi azaltmak artık bizim görevimiz. Bu çatışmayı barışçıl şekilde çözmek istiyoruz."

Lambrecht, Noel'den kısa süre önce NATO'nun doğu kanadındaki Litvanya'yı ziyaret etmişti.

Almanya, Litvanya'daki NATO operasyonunda beş yıldır lider ülke konumunda ve çok uluslu birimde yaklaşık 600 personele sahip.

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Litvanya ve Estonya başbakanlarıyla bu hafta Berlin'de bir araya gelerek Ukrayna krizi ve Doğu Avrupa'daki güvenlik durumunu ele alması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Annegret Kramp-Karrenbauer, Litvanya, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Almanya, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesi konusunu görüşüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:13 Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü
17:11 "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 17:42:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Almanya, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesi konusunu görüşüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement