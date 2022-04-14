Son dakika haber: Almanya Mali'deki askerlerini geri çekebilir - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Mali'ye Rus Wagner paralı askerleriyle iş birliğine son verilmesi çağrısında bulundu.

Annalena Baerbock Mali'de Alman medyasına yaptığı açıklamada Mali'nin Rus aktörlerle yakın çalıştığı sürece ülkesinin Avrupa Birliği'nin Mali'de yürüttüğü Avrupa eğitim misyonu EUTM'ye artık katılamayacağını belirterek, "Rus güçlerine karşı herhangi bir sınırlama getirilmezse işbirliğine devam edemeyiz." dedi.

Mali hükümetini serbest seçimler düzenlemeye ve demokrasiye geri dönmeye çağıran Baerbock, "Bizim için acilen demokratikleşmeye ve hepsinden önemlisi seçimlere ihtiyacımız olduğu açık" dedi.

Mali'deki asker sayısı

Almanya'nın 15 bin asker ve polisin görev yaptığı BM istikrar misyonu MINUSMA'da 1100 askeri bulunuyor. Yaklaşık 1000 askerin eğitim verdiği EUTM'de de 300 askeri görev yapıyor.

Her iki misyondaki Alman askerlerinin Mali'deki görev süresi mayıs sonunda bitiyor.

Alman askerlerinin Mali'deki görev süresini uzatılması için Federal Meclis'in onayına ihtiyaç bulunuyor.

AB'nin 11 Nisan'da duyurduğu EUTM Mali ve EUCAP Sahel Mali isimli iki eğitim misyonunu durdurma kararının ardından Almanya'nın da kendi askerlerinin görev süresini uzatmayacağı tahmin ediliyor.