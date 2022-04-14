Son dakika haber: Almanya Mali'deki askerlerini geri çekebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Almanya Mali'deki askerlerini geri çekebilir

14.04.2022 00:05
Son dakika haber: Almanya Mali'deki askerlerini geri çekebilir

Son dakika haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Mali'ye Rus Wagner paralı askerleriyle iş birliğine son verilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Mali'ye Rus Wagner paralı askerleriyle iş birliğine son verilmesi çağrısında bulundu.

Annalena Baerbock Mali'de Alman medyasına yaptığı açıklamada Mali'nin Rus aktörlerle yakın çalıştığı sürece ülkesinin Avrupa Birliği'nin Mali'de yürüttüğü Avrupa eğitim misyonu EUTM'ye artık katılamayacağını belirterek, "Rus güçlerine karşı herhangi bir sınırlama getirilmezse işbirliğine devam edemeyiz." dedi.

Mali hükümetini serbest seçimler düzenlemeye ve demokrasiye geri dönmeye çağıran Baerbock, "Bizim için acilen demokratikleşmeye ve hepsinden önemlisi seçimlere ihtiyacımız olduğu açık" dedi.

Mali'deki asker sayısı

Almanya'nın 15 bin asker ve polisin görev yaptığı BM istikrar misyonu MINUSMA'da 1100 askeri bulunuyor. Yaklaşık 1000 askerin eğitim verdiği EUTM'de de 300 askeri görev yapıyor.

Her iki misyondaki Alman askerlerinin Mali'deki görev süresi mayıs sonunda bitiyor.

Alman askerlerinin Mali'deki görev süresini uzatılması için Federal Meclis'in onayına ihtiyaç bulunuyor.

AB'nin 11 Nisan'da duyurduğu EUTM Mali ve EUCAP Sahel Mali isimli iki eğitim misyonunu durdurma kararının ardından Almanya'nın da kendi askerlerinin görev süresini uzatmayacağı tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, asker çekme kararı öncesinde Mali'ye geldi Son dakika haberleri! Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, asker çekme kararı öncesinde Mali'ye geldi Almanya'da Rus araştırma görevlisi casusluktan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı Almanya'da Rus araştırma görevlisi casusluktan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Alman, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Almanya Mali'deki askerlerini geri çekebilir - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
22:56 Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
22:23 48 yaşındaki adam, ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü!
22:01 "9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!
21:46 New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 00:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Almanya Mali'deki askerlerini geri çekebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement