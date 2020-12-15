Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 aşısına Noel'den önce onay beklediklerini söyledi - Son Dakika

Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 aşısına Noel'den önce onay beklediklerini söyledi

15.12.2020 15:13
Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 aşısına Noel'den önce onay beklediklerini söyledi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 24 Aralık'ta başlayacak Noel Bayramı'ndan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay beklediklerini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 24 Aralık'ta başlayacak Noel Bayramı'ndan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay beklediklerini söyledi.

Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, halkta güven oluşması için Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılara acil durum onayının değil, normal prosedür uygulanarak EMA tarafından bir onay verilmesini doğru bulduğunu belirtti.

Almanya'daki kurumların da EMA'yı desteklediğini ifade eden Spahn, "Hedef Noel'den önce onay verilmesi." dedi.

Spahn, onay alındıktan sonra Almanya'da yılbaşından önce halkı aşılamaya başlayabileceklerini kaydetti.

Alman hükümetinin yarından itibaren Kovid-19 tedbirlerini artırma kararı aldığına işaret eden Spahn, herkesi bu tedbirlere uymaya çağırdı.

-Durum hiç olmadığı kadar ciddi

Basın toplantısına katılan Robert-Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de aralık ayında günlük Kovid-19 vaka sayılarının 12 bin ile 29 bin arasında seyrettiğine işaret ederek "Durum şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ciddi. Sayılar artıyor. Durumun daha da kötüleşme riski var." dedi.

Wieler, salgının başından bu yana RKI'ye yaklaşık 1,35 milyon Kovid-19 vakasının bildirildiğini, 1 milyonun biraz üzerindeki kişinin iyileştiğini, 22 bin 475 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Almanya, Aralık, İlaç, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 aşısına Noel'den önce onay beklediklerini söyledi - Son Dakika


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