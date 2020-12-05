Son dakika haber | Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Önümüzdeki yılın ortasına kadar aşılar yapılmış olur" - Son Dakika

Son dakika haber | Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Önümüzdeki yılın ortasına kadar aşılar yapılmış olur"

05.12.2020 20:52
Son dakika haber | Almanya Sağlık Bakanı Spahn:

Son dakika haberler: Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn korona virüs aşısını uygulanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yılın yazına kadar korona virüse karşı toplu aşıların yapılmış olacağına inanıyorum" dedi.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn korona virüs aşısını uygulanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yılın yazına kadar korona virüse karşı toplu aşıların yapılmış olacağına inanıyorum" dedi.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn katıldığı bir tartışma programında yeni tip korona virüs (Covid-19) aşına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Spahn, Mart ayı sonuna kadar yalnızca BioNTech şirketinden 11 milyon doz aşının geleceğini dile getirdi. Span, "Yıl ortasına kadar belli bir ihtimale onaylanacak toplam 5 aday aşı var. BioNTec- Pfizer ve Moderna'daki gelişmelerin yanı sıra Curevac, Astra Zeneca ve Johnson&Johnson da bunlar arasında" diye konuştu.

Spahn, "Aşının bize maliyeti, aşı merkezlerinin kurulumu da dahil 5-6 milyar Euro. Sadece Kasım ayında işletmelere yaptığımız yardım 15-20 milyar Euro. Yani ekonomik olarak aşının maliyeti, yapılan yardımlardan çok değil" şeklinde konuştu.

Aşının doktor muayenehaneleri yerine neden aşı merkezlerinde yapıldığına dair bir sorulan soruya yanıt veren Bakan Spahn, "Doktor muayenehanelerinde aşıyı olmak isteyen fakat sırası gelmeyen kişilerin ısrarcı olmamaları durumunda istenmeyen şeyler yaşanabilir. BioNTech firmasından alınacak aşıların -70 derecede tutulacak olması da aşı merkezlerinin tercih edilmesini gerektirdi" dedi.

Aşı olma zorunluluğunun bulunmadığını vurgulayan Sağlık Bakanı Spahn, "Kimlerin önce aşı olabileceği yasa ile belirlenmiştir. Yaşlılar, sağlık alanında çalışanlar ve kamusal alanda çalışan, mesela polisler gibi bunların önceliği var yasal olarak. Önceliklerin neden olduğunu bir kampanya başlatarak anlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

Covid-19'a karşı aşının yapılmasından sonra bir süre önlemlerin ve özellikle maske takma zorunluluğunun devam edeceğini dile getiren Spahn, "Yaştan kaynaklı öncelikli olanların aşı olmak için kimliklerinin yanında olması yeterli. Riskli grupların doktorlarından alacakları bir onay kağıdı yeterli olacak. Sağlık alanında çalışanların ise iş kimlikleri veya işverenin verdiği onay kağıdı aşı olmak için yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

(Sinan Karamurat/İHA)

Koronavirüs, Almanya, Bakan, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Almanya Sağlık Bakanı Spahn: 'Önümüzdeki yılın ortasına kadar aşılar yapılmış olur' - Son Dakika


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