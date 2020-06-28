Son dakika haber... Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Son dakika haber... Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Son dakika haberi... Almus Belediyesinde çalışan 24 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Almus Belediyesinde çalışan 24 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Almus Belediyesinde çalışan 24 işçinin iki yıllık toplu iş sözleşmesi Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikasıyla imzalandı.

Belediye binasında toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Bekir Özer, "Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen emeğe saygılı bir belediyecilik anlayışı ile emekçilerimizin alın terini yerde bırakmadık. Tüm emekçilerimize bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim temel amacımız çalışanlarımıza insanca yaşama hakkını verecek sosyal ve ekonomik şartları sağlamak. Bunu da yaptığımız bu sözleşme ile gerçekleştirdik. Belediyemize yakışan örnek bir sözleşme yaptık." dedi.

Hizmet İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir, toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.


Tüm işçiler adına Sargın'a teşekkür eden Demir, "Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde çalışanlarının alın teri ve emeğini güzel bir sözleşme ile taçlandıran Başkanımıza minnettarız. Belediye şirket işçisi arkadaşlarımıza tüm kısıtlı imkanlara rağmen 2,5 yıllık sözleşmede ilave ikramiye memur maaşlarına yapılacak zam ve enflasyon farkı kadar artış,bayramlarda ikramiye analarının ak sütü gibi helal olsun. İşçilerimiz 2018 Nisan'dan beri bu anı bekliyorlardı. Kurban Bayramı öncesi arkadaşlarımıza güzel bir sözleşme yaptık." diye konuştu.

Bekir Özer, Hak İş, Almus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Son Dakika

20:34 Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu 20:19 3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:23 İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu
20:33
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
20:18
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 20:40:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]