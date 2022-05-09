Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI

09.05.2022 09:35

Son dakika haberler... ADANA'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.

ADANA'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI
Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI
Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI
Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI

YORUMLAR
500
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Alparslan Kuytul Gözaltına Alındı Alparslan Kuytul Gözaltına Alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


Son Dakika
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:13 Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:43:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement