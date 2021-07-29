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Son dakika haber... Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan transfer açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan transfer açıklaması

29.07.2021 11:08
Son dakika haber... Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan transfer açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'in ve Yunan kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis'in transferlerinde sona geldiklerini söyledi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'in ve Yunan kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis'in transferlerinde sona geldiklerini söyledi. Ekmekçioğlu, ayrıca bir kaleci ve bir santrfor transferinin de bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da düzenlediği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Takımın Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Ekmekçioğlu, "Transferlerimizin bazıları geldi, bazıları da gelmek üzere. Bizim için de heyecan dolu günler geçiriyoruz. Süper Lig'e yeni çıktık. Yeni bir takım ve kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Temkinli ilerdik bu süreçte. Transfer süreçleri bazı noktalarda o kadar ağır ilerledi ki bizim de heyecanlandığımız noktalar oldu ama takımı oluşturmak üzereyiz. 3 tane hazırlık maçı yapacağız. Bunlarla beraber de lige güzel bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Bu sene hepimiz için heyecanlı bir sezon geçecek" dedi.

Kaleci ve santrfor transferi bitmek üzere

Transferler hakkında da konuşan Ekmekçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Martin Rodriguez yolda, geliyor. Karamoko Bamba yeni geldi. Yunanistan'ın Panathinaikos takımında oynayan kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis'in transferinde sona yaklaştık. Bunların haricinde bir santrfor ve bir kaleci transferini de bitirmek üzereyiz. Transferlerin ismi de bizde kalsın diye düşünüyorum." - İZMİR

Son dakika haber... Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan transfer açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Transfer, Yunan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan transfer açıklaması - Son Dakika Spor


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