Son dakika haber... Altay'dan, 'Sahipsiz değiliz' mesajı - Son Dakika

Son dakika haber... Altay'dan, 'Sahipsiz değiliz' mesajı

Son dakika haberine göre TFF 1'inci Lig'de iç sahadaki etkili performansına rağmen deplasmanda üst üste yaşadığı kayıplarla, direkt Süper Lig hedeflerken son 2 maç öncesi Play-Off hattının 2 puan gerisine düşen Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kapısını çaldı.

TFF 1'inci Lig'de iç sahadaki etkili performansına rağmen deplasmanda üst üste yaşadığı kayıplarla, direkt Süper Lig hedeflerken son 2 maç öncesi Play-Off hattının 2 puan gerisine düşen Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kapısını çaldı. Başkan Ekmekçioğlu'nun TFF ve Merkez Hakem Kurulu ile resmi görüşmeler yaparak, "adalet" istediği ifade edilirken, kulüpten "Büyük Altay sahipsiz değildir" mesajı paylaşıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Koca bir sezonun emeğini kaybetmeye sebep olacak kadar kritik hakem hataları ile ilgili olarak bugün başkanımız Özgür Ekmekçioğlu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile resmi görüşmeler yapılmıştır" denildi.

Son olarak Adana Demir spor deplasmanında bir penaltılarının verilmediğini belirten siyah-beyazlılar şu ifadelere yer verdi: "Hakem hatalarının, ayrıca yapılan hak ihlallerinin de bir daha yaşanmaması için hakemlerimizin tüm müsabakalarda daha dikkatli karar vermelerini, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun adaletli ortamı sağlamalarını bekliyoruz. Altay sadece bir spor kulübü değildir, kimsenin Büyük Altay'I sahipsiz sanmaması gerektiğini bir kez daha vurgular, konunun yakinen takipçisi olacağımızı başta büyük Altay camiası olmak üzere tüm kamuoyuna duyururuz."

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Altay yönetimi, açıklamanın devamında taraftarlara ve camiaya seslenerek, şunları kaydetti: "Bu süreçte birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız olacağından camiamızı her zamankinden daha güçlü bir şekilde bir araya gelmeye davet ediyor, Büyük Altay'ın menfaati ve haklılığını duyurmak için taraftarımızın sosyal medya plaformlarında etkin bir şekilde hak arayışına katılmalarını önemle rica ediyoruz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Altay'dan, 'Sahipsiz değiliz' mesajı - Son Dakika Spor
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