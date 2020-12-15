İşletme ve KOBİ'lere yeni kredi paketi duyurusu - Son Dakika

İşletme ve KOBİ'lere yeni kredi paketi duyurusu

15.12.2020 11:17
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Alternatif Bank, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında sunduğu kredi paketini açıkladı.

Alternatif Bank, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında sunduğu kredi paketini açıkladı. Paket kapsamında KOBİ'lere azami kefalet tutarı 900 bin TL, kredi üst limiti 1 milyon 125 bin TL, azami kefalet oranı ise yüzde 80 olacak şekilde kredi kullandırılacak.

Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için sunduğu kaynakları çeşitlendirmeye devam ettiğini açıkladı. Banka, KOBİ'lerin üretim, istihdam ve rekabet güçlerini sürdürebilmeleri ve finansal güçlerini artırmalarına destek olmak için KGF ve Avrupa Yatırım Fonu (EIF) aracılığıyla yürütülen KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) programı kapsamında sunduğu kredi paketini açıkladı. Alternatif Bank paket kapsamında KOBİ'lere azami kefalet tutarı 900 bin TL, kredi üst limiti 1 milyon 125 bin TL, azami kefalet oranı ise yüzde 80 olacak şekilde kredi kullandıracak. KOBİ'ler TL cinsinden sunulacak krediye 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere en az 36 ay ve en fazla 60 ay vade seçeneğiyle yararlanabilecek.

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN YENİ KAYNAK YARATMAYA ODAKLANIYORUZ

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, "KOBİ'lerimiz başta olmak üzere ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak üzere bankamız kaynaklarını çeşitlendiriyor ve müşterilerimiz için yenilerini yaratmaya odaklanıyoruz.  Özellikle pandemi gibi zorlu dönemlerde KOBİ'lerimizin hayatlarını sürdürmeleri, rekabette ayakta kalmaları ve girişimcilik ruhlarını pekiştirebilmek için finansmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gerek kendi kaynaklarımız gerek KGF gerekse yurt dışından sağladığımız fonları ihtiyacı olan müşterilerimizin kullanımına hızla sunuyoruz" dedi.

EN 36 EN FAZLA 60 AY SEÇENEĞİ SUNULUYOR

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın bir parçası olmaktan da memnuniyet duyduğunu dile getiren Şimşek, "Nisan 2021'e kadar sürecek dönem için başvuruları almaya başladık. Uygun ödeme koşullarıyla sunduğumuz taksitli kredide 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere asgari 36 azami 60 ay vade imkanı sağlıyoruz. Rotatif kredilerde ise işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, anapara ve faiz ödeme periyodu 12 ayı aşmayacak şekilde ilerliyoruz. Üreticinin ya da alıcının tarımsal döngüsüne göre belirlenen, kısmen ya da tamamen erken kapama yapılabilen kredide, en az 36 en fazla da 60 ay seçeneği sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


İşletme ve KOBİ'lere yeni kredi paketi duyurusu

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Yatırım Fonları, Alternatifbank, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İşletme ve KOBİ'lere yeni kredi paketi duyurusu - Son Dakika Ekonomi


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