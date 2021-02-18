Son dakika haber | Altıeylül'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
18.02.2021 13:00
Son dakika habere göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde il dışından araçla büyük miktarda uyuşturucu hap geçiren 3 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde il dışından araçla büyük miktarda uyuşturucu hap geçiren 3 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, K.D., F.K. ve S.K. isimli şahısların Balıkesir'e yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirecekleri bilgisinin alınması üzerine Altıeylül İlçesinde şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada; 18 bin 260 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler K.D., F.K. ve S.K. hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR
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