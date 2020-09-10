Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla tırmanışını sürdürdü ve erken saatlerde 1,950 doları test etti.

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi kampanyalar hız kazanırken, Başkan Donald Trump, çevre koruma kaygılarıyla Florida, Georgia ve North Carolina eyaletlerinde petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini 10 yıl süreyle yasakladı.