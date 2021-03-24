Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu

24.03.2021 11:55
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de yaklaşık 5 yıl önce bir spor salonunun camına yapıştırılan fotoğrafları görerek tekvandoya başlayan 13 yaşındaki Ceyda Gencer, 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Denizli'de yaklaşık 5 yıl önce bir spor salonunun camına yapıştırılan fotoğrafları görerek tekvandoya başlayan 13 yaşındaki Ceyda Gencer, 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldu. Rakiplerini tek tek yenerek altın madalyaya ulaşan genç sporcu, hedefinin önce Avrupa ardından dünya şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi. Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ceyda Gencer, yaklaşık 5 yıl önce bir spor salonunun önünden geçerken, tekvando yapan sporcuların fotoğrafını gördü. Ceyda, fotoğrafların ilgisini çekmesi üzerine tekvandoya başladı.

Okuldan sonraki boş vakitlerinde tekvando yapan küçük sporcu, yeteneğini kısa sürede geliştirdi. Ceyda Gencer, 2020'de düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da 1'inci olarak altın madalya kazandı. Katıldığı seçmelerde başarılı olan tekvandocu, milli takıma girmeyi de başardı. Bu sezon Pamukkale Belediyespor Tekvando Takımı'na transfer olan Ceyda, 10-16 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na ter döktü. 46 ülkeden 1500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Ceyda, 44 kilogramda tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

HEDEFİ AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUŞampiyon sporcu, tekvando sporunda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istediğini söyledi. Tekvando yapmayı çok sevdiğini ifade eden Ceyda Gencer, "Birçok bölgesel başarı elde ettim. Son olarak 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda şampiyon oldum. Hedeflerim var. Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyorum. Milli takım forması giymek de benim için büyük bir gurur. Bayrağımızı göndere çektirip bu sporda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. "SPORA BAŞLAYINCA HAYATIM DEĞİŞTİ"Okuldan spor salonuna gittiğini ve antrenmanlarını aksatmadığını kaydeden Ceyda Gencer, "Yetenek başarı için gerekli olsa da bence önemli olan çok çalışmak. Emek vermeden bir yere gelinmiyor. Ben de çok çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. Başarı emek verince geliyor. Spora başlayınca hayatım değişti. Okuluma da etkisi oldu. Özgüvenim arttı. Son dönemde kadın cinayetleri de çok arttı. Kadınlar ve kız çocukları, kendilerini savunabilecekleri sporlara başlayabilirler" diye konuştu. Pamukkale Belediyespor formasıyla önemli başarılara imza atmak istediğini kaydeden sporcu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye de desteklerinden dolayı teşekkür etti. "GELECEĞİ PARLAK"

Ceyda Gencer'in antrenörü Abdullah Çırak ise, Ceyda'nın başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Ceyda 4-5 yıldır müsabakalara çıkıyor. Önemli başarılar elde etti. Kız çocukları için rol model oldu. Geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Pamukkale, Şampiyon, Denizli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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