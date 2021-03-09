Son dakika haber... Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı, yeniden yükselişe geçti ve 1,720 dolara kadar yükseldi.

Suudi Arabistan'a ait dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerine yapılan saldırının tetiklediği kar satışları ve doların başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasıyla, haftanın ilk işlem gününde sert düşen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.19 düşüşle 67.99 dolar,Batı Teksas yüzde 0.12 artışla 64.32 dolar,altın yüzde 2.28 artışla 1,718.93 dolar,gümüş yüzde 3.33 artışla 25.96 dolar,bakır yüzde 0.33 artışla 9,006.50 dolar,platin yüzde 2.90 artışla 1,172.96 dolar,paladyum yüzde 0.53 düşüşle 2,307.97 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 696 liraya, Cumhuriyet altını da 2,794 liraya yükseldi.ALB Forex araştırma ekibinin emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, 4 Mart tarihinde sona eren haftada ihracat için denetlenen ABD mısırının, yüzde 25 düştüğünü, ancak önceki haftaya göre yüzde 86 arttığını açıkladığına işaret edilerek, şu konuların altı çizildi: "Çin Gümrük Genel Yönetimi verilerine göre, dünyanın en büyük soya fasulyesi pazarı, Ocak ve Şubat aylarında 13.41 milyon ton yağlı tohum getirerek, önceki yıldaki 13.51 milyon tondan yüzde 0.8 düştü. " Chicago Ticaret Kurulu (CBOT) en aktif soya fasulyesi kontratı, Haziran 2014'ten bu yana en yüksek düzeyine 14.60 dolarla ulaştı. Pazar itibarıyla kile başına 14.51 dolardan yüzde 1.5 arttı."USDA tarafından yapılan bir tahmine göre, ABD'nin arz ve talebi değerlendirmede önemli bir gösterge olarak şeker stoklarının kullanım oranı, art arda sıçradı ve Salı günü yüzde 16.1'e ulaştı."Commodity Weather Group, önümüzdeki 10 gün içinde soya kuşağının yüzde 30'unda 'ciddi verim kaybına yol açan' bir yağmur açığının görüldüğünü söylemesinin ardından, dünyanın en büyük soya küspesi ihracatçısı Arjantin 'de mahsullerle ilgili endişeler arttı."ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisinin Pazartesi günü yayınladığı haftalık mahsul raporunda, Kansas 'taki kışlık buğday mahsulünün yüzde 37'sini, bir hafta önceki yüzde 40'tan iyi ila mükemmel durumda derecelendirdi."FAO Gıda Fiyat Endeksi, Şubat ayında yüzde 2.4 artarak 116.0 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda artış yüzde 16.74 olarak gerçekleşti."Buğdayda, kısa vadeli düşüş trendi ihlal edildi. 20/50 günlük hareketli ortalamalar altında zayıf görünümün devam ettiği buğdayda, satışların devam etmesi durumunda 640 desteği takip edilebilir. " Eylül ayından beri yükselen trend üzerinde hareket eden şeker fiyatı, trendi üçüncü kez test ettikten sonra bugün yükselen trendini kırdı. "Kahvede, yükselen kanal direnç bölgesinden gelen satış baskısı trend desteğine doğru devam ediyor.

"Kakao fiyatı, şubat ortasından bu yana oluşturduğu yükselen kanal trendini kırmasının ardından negatif görünüm sergilemeye devam ediyor."