Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek - Son Dakika

Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek

02.01.2021 11:47

Trabzon'un Maçka ilçesinde içerisinde turizm merkezi Sümela Manastırı'nın bulunduğu Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek.

Trabzon'un Maçka ilçesinde içerisinde turizm merkezi Sümela Manastırı'nın bulunduğu Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek.

Türkiye'nin önemli inanç turizm merkezlerinden biri olan tarihi Sümela Manastırı'nda başlayan restorasyon çalışmaları ile start verilen Altındere Vadisi bittiğinde turizm cazibe merkezi olacak. Sümela Manastırı'na gelen ziyaretçilerin en önemli sorunu haline gelen otopark sıkıntısını bu projeyle çözen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ziyaretçileri ring halinde dolaşacak olan minibüsler ile manastıra ulaştıracak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretçi ettiği ve çam ağaçları ile görsel şöleni ziyaretçilerine sunan Altındere Vadisi'nde ayrıca kır kahvesi ve lokanta da bulunacak. Turizm sezonuna yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü UNESCO Geçici Miras listesinde bulunan Sümela Manastırı için kalıcı miras listesine de başvuru yapılacak.

Altındere Vadisi'nde devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turizmin Trabzon için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Turizm Trabzon ekonomisinin en önemli sektörlerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak turizme ayrı bir Göreve başladığımız günden itibaren turizm altyapılarının dönüştürülmesine yönelik çok önemli yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Altındere Vadisi ve bunun içerisinde Sümela Manastırı çok önemli. Altındere Vadisi'nde bir büyük trafik problemi, bir ulaşım keşmekeşi vardı. Bunun bütünüyle önüne geçecek tedbirlerimizi aldık. Gerek otobüsler, gerek otomobiller için ayrı ayrı 2 tane büyük otopark alanları oluşturduk. Gelen misafirlerimiz bizim son derece modern bir şekilde hazırladığımız otoparklarda araçlarını park edecekler minibüslerle çok daha konforlu bir şekilde ring biçiminde bir ulaşıma sistemiyle ziyaretçilerimizi bu bölgeye getireceğiz. Böylece buradaki trafik keşmekeşi büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Bunu yaparken tabi transit olarak Çakırgöl ve yukarıdaki yaylalara gidecek vatandaşlarımız için tedbiri düşündük. Bir sorun oluşturmayacak yeni yolu oluşturmuş oluyoruz" dedi.

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Sümela Manastırı'nın UNESCO kalıcı miras listesine alınmasıyla dünyada daha çok bilinen bir yer haline geleceğini vurgulayan Zorluoğlu, "Hayata geçirmeye çalıştığımız bir başka projemiz ise bir kır kahvesi, kır lokantası ve ziyaretçi merkezi şeklinde büyük bir yatırım. Turizm sezonuyla birlikte orayı hizmete açtığımızda yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi orada çok güzel oturabilecekleri yeme-içme mekanları, dinlenme mekanları oluşturmuş oluyoruz. Sümela Manastırı şuanda dünyanın UNESCO geçici miras listesinde var olan bir yer. Başlattığımız süreçle önümüzdeki yıllarda Sümela Manastırı'nında dünya kalıcı miras listesine alınmasıyla ilgili çalışmayı tamamlayacağız. Burası artık dünyada ziyaretçiler için çok daha bilinen, çok daha gelmeyi arzu edecekleri bir destinasyon haline gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek
Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek
Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek
Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek

Sümela Manastırı, Altındere, Trabzon, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi
NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi         
12:11
PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti         
11:33
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 12:22:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei