Son dakika haber... Altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi.

Son dakika haber... Altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 454 bin 980 lira, en yüksek 463 bin 703 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 462 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 968 milyon 721 bin 34,86 lira, işlem miktarı ise 2.111,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 bin 691,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 455.500,001.934,00
En Düşük 454.980,001.933,00
En Yüksek463.703,001.956,60
Kapanış462.200,001.946,00
Ağırlıklı Ortalama 461.241,101.947,97
Toplam İşlem Hacmi (TL)968.721.034,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.111,02
Toplam İşlem Adedi84

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:01

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
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