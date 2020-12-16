Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi

16.12.2020 16:53

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 468 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 467 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 514 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 190 bin 999,40 lira, işlem miktarı ise 514,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 242 milyon 215 bin 397,95 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul, 190, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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