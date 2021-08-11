Son dakika haber: Altının kilogramı 481 bin 810 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 477 bin lirayı, en yüksek ise 484 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 481 bin 810 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 168 milyon 239 bin 74,45 lira, işlem miktarı ise 2.438,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 943 bin 459,50 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 479.500,00 1.731,20 En Düşük 477.000,00 1.724,05 En Yüksek 484.000,00 1.740,80 Kapanış 481.810,00 1.740,80 Ağırlıklı Ortalama 478.959,80 1.729,75 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.168.239.074,45 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.438,07 Toplam İşlem Adedi 65

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