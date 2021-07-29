Son dakika haber... Altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin lirayı, en yüksek ise 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 496 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 359 milyon 269 bin 516,03 lira, işlem miktarı ise 720,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 373 milyon 923 bin 234,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 494.000,00 1.801,90 En Düşük 496.000,00 1.798,25 En Yüksek 499.000,00 1.827,80 Kapanış 496.000,00 1.790,00 Ağırlıklı Ortalama 494.264,24 1.827,80 Toplam İşlem Hacmi (TL) 359.269.516,03 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 720,89 Toplam İşlem Adedi 27

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