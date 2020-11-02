Son dakika haber... Altının kilogramı 512 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 506 bin lira, en yüksek 512 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 512 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 89 milyon 111 bin 844,57 lira, işlem miktarı ise 4.134,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 105 milyon 827 bin 498,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 507.800,00 1.877,60 En Düşük 506.000,00 1.870,000 En Yüksek 512.750,00 1.890,30 Kapanış 512.600,00 1.890,25 Ağırlıklı Ortalama 508.445,25 1.879,29 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.089.111.844,57 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.134,85 Toplam İşlem Adedi 123

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