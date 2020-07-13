Son dakika haber... Altınordu, 5 maç sonra nefes aldı - Son Dakika

Son dakika haber... Altınordu, 5 maç sonra nefes aldı

Gelen son dakika haberine göre Altınordu, TFF 1. Lig'in 33. Haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek 5 hafta aradan sonra galibiyet aldı.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 33. Haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek 5 hafta aradan sonra galibiyet aldı. Kırmızı-lacivertliler, bu galibiyetle son hafta öncesinde ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

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TFF 1. Lig'in 33. Haftasında Altınordu, Giresunspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Yasin Ozan ile öne geçti. 12. dakikada Atakan Üner'le bir gol daha bulan kırmızı- lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının bitimine 3 dakika kala konuk ekip, Mehmet Güven ile skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Altınordu, 62. dakikada Hüsamettin Yener ile farkı yeniden 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra maç orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve gol sesi çıkmadı. Altınordu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Lige kalmayı garantiledi


Ligde 5 maç aradan sonra kazanan Altınordu, son hafta öncesinde rahat bir nefes aldı. Kırmızı- lacivertliler, Osmanlıspor'un puan kaybetmesiyle de ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Bu galibiyetle 33 hafta sonunda 36 puana ulaşan İzmir ekibi, haftayı 14. sırada kapattı. Altınordu, ligin son haftasında İzmir derbisinde Menemenspor'u konuğu olacak. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Altınordu, 5 maç sonra nefes aldı - Son Dakika Spor
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