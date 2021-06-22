Son dakika haber: Altınordu Futbol Kulübünün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, sağlık sponsorluğu için Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ile kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen törende anlaşmayı imzaladığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"A Takımımız ve akademimizin dışında 10 bini aşkın çocuğa spor yaptırmaktayız. Bu geniş organizasyonda, sporcu sağlığında sağlam bir yol arkadaşına ihtiyacımız vardı. Medicana Sağlık Grubu, yurt çapında 14 ayrı hastanesiyle bu topraklarda her yere kaliteli sağlık hizmetleri götürme hedefi olan, aynen bizim gibi yüzde 100 yerli bir kuruluş. Medicana ile yollarımızın birleşmesinden çok mutluyuz. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ve tüm çalışanlarına bu toprakların çocuklarına verecekleri destekler nedeniyle şükranlarımızı sunuyorum."

Dr. Ünal ise Türk futbolunun geleceğine önemli yatırımlar yapan Altınordu'nun sağlık sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Medicana Sağlık Grubu olarak, sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini çok iyi bildiklerini kaydeden Ünal, bu nedenle hastanelerinin bulunduğu hemen her ilde spor kulüplerine sağlık sponsorluğu yaparak destekte bulunmayı görev bildiklerini aktardı.

Hasta kabulüne geçen yıl eylül ayında başlayan İzmir'deki hastanenin pek çok spor kulübünün sağlık sponsoru olarak iş birliği anlaşmalarına imza attığını kaydeden Ünal, "Ancak yaptığımız onca anlaşmaya rağmen önemli bir eksik vardı ve o eksik parça bugün tamamlandı. O eksik parça Altınordu Futbol Kulübüydü ve bugünden itibaren İzmir'de spora verdiğimiz destek anlamında büyük resmi tamamladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.