Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni hayata geçirilecek önlemler çerçevesinde Altınordu Futbol Okulları'nın faaliyetlerine 4 Ocak 2021'e kadar ara verildiği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle halı sahalardaki tüm faaliyetlerin 20 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere durdurulduğu ve 20 yaş altındaki gençler ve çocuklara belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının getirildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede Altınordu Futbol Okulları'nın faaliyetlerine geçici bir süre ara verildiği aktarılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime dönüş tarihi olarak belirlediği 4 Ocak 2021'de yapacağımız değerlendirme sonucunu sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.