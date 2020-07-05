Son dakika haber | Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Son dakika haber | Altınordu maçının ardından

Son dakika spor haberi... Altınordu maçının ardından TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Bursaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Altınordu maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Bursaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü zorlu randevuyu değerlendirdi.
Kendileri için kritik bir maçı, son ana dek savaşarak kazandıklarını vurgulayan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını kaydetti. Son 8 günlük süreçte 3 maça çıktıklarını ve bu maçların hepsini kazanarak 9 puanı hanelerine yazdırdıklarına işaret eden Buz, "Bizim için gerçekten çok önemli. Bursaspor olarak buralarda olunması gerekiyor. Altınordu ilk devre bizden daha iyi oynadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Skoru bulmamız gerekiyordu. Takımımız çok iyi mücadele verdi. İstemek ve sonuna kadar savaşmak çok önemliydi. Gittikçe makas daralıyor. Takımımızı tebrik ediyorum. Bizim en büyük eksikliğimiz taraftarımız. onlar burada olsaydı çok farklı olurdu. Çok mutluyuz. takımı tebrik ediyorum. Bursaspor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bursaspor'un her zaman daha iyi olması gerekiyor. Tamamen Menemenspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.
EROĞLU: İYİ OYNADIĞIMIZ BİR MAÇI KAYBETTİK
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, iyi bir oyun oynadıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydetti. Kazanmak için Bursa'ya geldiklerini belirten Eroğlu, "Bursaspor'un iki haftadır bir çıkışı vardı. Maçın ilk yarısında çok üstün bir futbol ortaya koyduk. Rakip yarı alanına götürdüğümüz bir çok pozisyon vardı. Bunları sonuçlandırabilseydik, farklı olabilirdi. İkinci yarı topa sahip olup pas trafiğini ortaya koyarak rakibi oyundan düşürmeye çalıştık. Talisiz bir sakatlık yaşadık. Üzgünüz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hakimiyet bizdeydi. Fırsatları yakaladık ama yanlış tercihler yaptık. Belki kazanma isteği, hücumda acele ederek gittiğimiz paslar rakibe avantaj sağladı ve kalemizde golü gördük. Bu bizim açımızdan üzücüydü. Gol bulmamız gereken bir maçtı, bulamadık. İyi oynadığımız bir maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

- Bursa
Türkiye Futbol Federasyonu, İrfan Buz, Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 03:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor
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