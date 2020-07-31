Son dakika haber! Altınordu Muhammed'e fiyat biçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transferin gözde isimlerinden Muhammed Mert'in bonservis ücreti belirlendi. Kırmızı-lacivertliler, 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ve Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'nın talip olduğu gurbetçi orta saha oyuncusu için 400 bin euro talep ediyor. İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulanan Muhammed için bu parayı gözden çıkaran kulübün futbolcuyu transfer edeceği belirtildi. Son iki sezonda Altınordu'da görev alan 25 yaşındaki Belçika doğumlu futbolcu, ilk yılında 4 gol 3 asistle oynarken, geçen sezon 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaptı.