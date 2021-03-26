Son dakika haber | Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Son dakika haber | Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı

26.03.2021 10:26
Son dakika haber | Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı, System.String[]

Son dakika haberi... Yalova Altınova İtfaiye Amirliği, havaların yeniden soğumasıyla birlikte vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

Yalova Altınova İtfaiye Amirliği, havaların yeniden soğumasıyla birlikte vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Bugüne kadar bacanızı temizletmediyseniz, mutlaka bacalarınızı temizletmeyi ve kontrol ettirmeyi unutmayınız. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan çatı ve ev yangınlarının büyük ve önemli bir bölümü temizlenmeyen bacaların tutuşması sonucu meydana gelmektedir" dedi.

İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bacalar, binaların zemin ve bodrum katından başlayıp, çatı katına kadar yükselen kanallardır. Bu kanallar içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar, gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılması sonucu temizlenmeyen baca kanalının tutuşmasıyla baca yangınları meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın basit gördüğü ve ihmal ettiği bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alevler çatıya ulaşarak, çatı yangınına kanalın tamamen yanmasıyla yüksek ısı çıkararak bacaya yakın olan eşyaları tutuşturmasıyla ev yangınlarına sebep olur.

Çatı, ev ve baca yangınlarından korunmanın tek yolunun sanayi işletmelerinde 3-6 ayda, daire ve apartmanlarda ise yılda en az bir kere bacaların temizletilmesi ve daire içi baca kenarlarına eşya konulmaması gerekmektedir. Bacaların normal soba ya da katı yakıtlı olması fark etmez. Baca yangınlarının yanı sıra kış aylarında karşılaştıkları bir diğer tehlikeyi arz eden durum ise; baca tıkanıklıkları sonucu meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Bazı durumlarda bacanın içerisinde tıkanıklığa neden olarak sadece kurum, yağ atığı ve zift olmayabilir. Baca üzerinde yuva yapan kuşlar, bu kuşların ölüsü veya çeşitli parçalar kalabilir. Böyle durumlarda bacayı ilk kez kullandığımız zamanlarda bile tıkanıklık söz konusu olabilir. Bunun sonucu olarak da yaktığımız soba ya da katı yakıtın dumanı dışarıya atılamayacağından geriye dönerek ve zehirlenmelere neden olacaktır.Bunun yanı sıra: Mutlaka TSE belgeli sobalar kullanılmalı, soba duvardan/bacadan en az 1 metre en fazla 1.5 metre uzaklıkta olmalı. Soba borusu baca içine 10 cm'den fazla sokulmamalı. Soba kurarken ikiden fazla dirsek kullanılmamalı. Soba bacaları çatıdan en az bir metre yükseklikte olmalı. Soba bacaları temizletilmeli, tıkalı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Sobada naylon, plastik, paçavra vs. yakılmamalı. Özellikle rüzgarlı havalarda sobaların dikkatli yakılması ve yatmadan önce söndürülmesi gerekir. zehirlenmelerin önüne geçmek için bu kurallara titizlikle uyulmalı" dedi. - YALOVA

Son dakika haber | Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı
Son dakika haber | Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı
Son dakika haber | Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı

İtfaiye, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı - Son Dakika


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