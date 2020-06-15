Son dakika haber... Altıntaş'ta Hükümet Konağı'na deprem testi - Son Dakika

Son dakika haber... Altıntaş'ta Hükümet Konağı'na deprem testi

Son dakika yaşam haberine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Hükümet Konağı binasına depreme dayanıklılık testi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Son dakika haber... Altıntaş'ta Hükümet Konağı'na deprem testi, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Hükümet Konağı binasına depreme dayanıklılık testi çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "1974 yılında yapılan ilçemiz Hükümet Konağı binasının depreme dayanıklılık testi için Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından çalışmalara başlanıldı. Gerekli numuneler alınıyor ve testler yapılıyor. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak. Deprem kuşağı olan bir bölgede yaşadığımızın bilincindeyiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Altıntaş, Hükümet, Kütahya, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber... Altıntaş'ta Hükümet Konağı'na deprem testi - Son Dakika

Son Dakika

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu         
15:19
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp         
15:09
Endonezya'da timsaha yem olan kadının parçaları timsahın midesinden çıktı Endonezya'da timsaha yem olan kadının parçaları timsahın midesinden çıktı         
15:08
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
15:03
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü         
14:45
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu         
14:38
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin         
14:37
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti         
14:32
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor İETT gece seferlerine yeniden başlıyor         
14:25
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi         
14:23
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor         
14:13
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı         
14:08
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı         
14:05
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı         
14:05
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi         
13:55
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı         
13:47
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak         
13:42
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak         
13:32
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti         
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf         
12:46
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı         
12:40
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı         
12:28
Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar         
12:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 16:06:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Altıntaş'ta Hükümet Konağı'na deprem testi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]