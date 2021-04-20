Son dakika haberi... Altun: Havacılık şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati' kitapçığının çıkarıldığını duyurarak, "Havacılık tarihimize unutulmaz kahramanlıklar bırakan aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1914'te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen hava seyahatini, 'İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati' ismiyle kitaplaştırdık. Bu vesileyle, havacılık tarihimize unutulmaz kahramanlıklar bırakan aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,