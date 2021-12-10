Son dakika haber | Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin sığınağı tespit edildi

Bir son dakika haberine göre OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 9 Aralık'ta, Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arama çalışması yaptı. Operasyonda, terör örgütü PKK üyelerinin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, toprağa gömülü 5 plastik varil içinde çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, malzemeler ile ilgili soruşturma başlattı.



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