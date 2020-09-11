Son dakika haber | Amanoslar'da teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
Son dakika haberi: OSMANİYE'de, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
OSMANİYE'de, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı tarafından 10 Eylül'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat ve komando timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar' operasyonunda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağara tespit edildi. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı. Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Son Dakika MİT'in Ukrayna'dan getirdiği terörist İsa Özer tutuklandı Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya lisans çıkarmayacak 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Beşiktaş, Nazım Sangare için Antalyaspor'u ikna edemedi Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar