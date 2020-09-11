OSMANİYE'de, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 10 Eylül'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat ve komando timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar' operasyonunda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağara tespit edildi. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı. Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.